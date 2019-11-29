وزير الزراعة: خطة تطوير الثروة الحيوانية تركز على السلالات المتميزة وحمايتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة ،إن هناك اهتمام من القيادة السياسية والحكومة المصرية بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر، لتحقيق انتاج وطنى من اللحوم والألبان يلبى احتياجات السوق المحلية، وتوفير بروتين حيوانى امن لصحة المواطن المصرى.

وأضاف أبو ستيت، خلال فعاليات اليوم الثاني، للمؤتمر الدولى الثانى لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، والذى يعقد بمدينة الغردقة فى محافظة البحر الاحمر، وتحت عنوان: "تنمية الثروة الحيوانية التحديات والحلول"، أن خطة تطوير قطاع الثروة الحيوانية تركز على الحفاظ على السلالات المتميزة والسعى لحمايتها وتحسينها وتقديم كل ما يلزم للمربين لمساعدتهم فى الاستمرار بالعملية الإنتاجية.

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واكد وزير الزراعة ، أهمية هذا المؤتمر، فى تبادل الخبرات الدولية وخاصة بين مصر والمانيا فى مجال الطب البيطري، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، لافتا الى انها تعد فرصة جيدة للباحثين فى هذا المجال للتعرف على كل ما هو جديد على مستوى العالم فى هذا المجال، من اجل تجويد الأداء وفاعلية العمل.

حضر مراسم الافتتاح الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الاحمر، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتور حافظ محمد حافظ خبير أمراض الدواجن بجامعة برلين.

ومن جهته قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، أن المؤتمر يناقش عددا من المحاور العامة التى يأتى على رأسها: الربط البينى بين التغيرات المناخية ومدى انتشار الأوبئة الحيوانية، والاستزراع السمكى كأحد مقومات التنمية المستدامة والحد من البطالة، بالإضافة إلى حتمية تطبيق الأمن والأمان الحيوى فى سلسلة الإنتاج الحيوانى ومختبرات الفحص المعملي، كذلك تنمية ثروة حيوانية آمنة وقطعان خالية أو شبة خالية من الأمراض الوبائية، وخفض معدل التأثيرات السلبية لتغير المناخ من خلال الرصد والتنبؤ المبكر باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لمواجهة خطر انتشار الأمراض الوبائية.