شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود الأمن فى ضبط جرائم التهرب والمخالفات الجمركية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية من ضبط 6 قضايا تهريب أبرزها ملابس أجنبية الصنع وعقاقير طبية ومبردات مياه وبطاطين وقطع غيار دراجات بخارية، بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة مليون جنيه، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتمكن القطاع من ضبط 130 قرص مخدرة، في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة، كما تم ضبط 44 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، سلاح أبيض.

وتم ضبط 968 مخالفة مرورية متنوعة في مجال المخالفات المرورية، وتنفيذ 258 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 3 قضايا متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر بالوقائع محل الضبط.