شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اختفاء التكدسات المرورية بطريق إسكندرية الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تميزت حركة المرور بطريق إسكندرية الزراعى، بالسيولة المرورية، صباح اليوم الجمعة، حيث اختفت التكدسات المرورية فى الاتجاهين. كما انتشر رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، بمحيط أعمال إنشاء كوبرى قلما، لمواجهة أى تكدسات مرورية بسبب الإغلاق الجزئى للطريق. وتعمل الإدارة العامة للمرور، على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. اختفاء التكدسات المرورية بطريق إسكندرية الزراعى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.