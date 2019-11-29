شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيولة مرورية بكورنيش النيل اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق الكورنيش المتجه إلى ميدان التحرير، سيولة مرورية صباح اليوم الجمعة، كما اتسمت حركة السير فى الاتجاه المعاكس بالانتظام، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور لمواجهة أى تكدسات أو أعطال مرورية.

وتعمل الإدارة العامة لمرور القاهرة على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بشوارع القاهرة.