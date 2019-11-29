شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيولة مرورية بكورنيش النيل اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق الكورنيش المتجه إلى ميدان التحرير، سيولة مرورية صباح اليوم الجمعة، كما اتسمت حركة السير فى الاتجاه المعاكس بالانتظام، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور لمواجهة أى تكدسات أو أعطال مرورية.
وتعمل الإدارة العامة لمرور القاهرة على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بشوارع القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. سيولة مرورية بكورنيش النيل اليوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.