شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: مصر تتقدم 16مركزاً بمؤشر المعرفة العالمى بفضل نظام التعليم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إطلاق نسختى 2019 من مؤشر المعرفة العالمى وتقرير استشراف مستقبل المعرفة.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن مصر تتقدم 16 مركزاً فى مؤشر "التعليم قبل الجامعى " في عام واحد"، متابعا: يسعدنى أن أشاركم نتائج "مؤشر المعرفة العالمى"، والذى تصدره منظمة UNDP الدولية، ولعلكم تتصفحون النتائج التفصيلية في الروابط المرفقة.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: ولعله من الأخبار الرائعة أن نرى مصر تتقدم 16 مركزاً فى هذا المؤشر فى "التعليم قبل الجامعي" فى عام واحد بعد إطلاق نظام التعليم المصرى الجديد.

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http://www.knowledge4all.com/ScoreCard2019.aspx?id=1&language=ar



مؤشر المعرفة العالمى