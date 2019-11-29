- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: مصر تتقدم 16مركزاً بمؤشر المعرفة العالمى بفضل نظام التعليم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إطلاق نسختى 2019 من مؤشر المعرفة العالمى وتقرير استشراف مستقبل المعرفة.
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن مصر تتقدم 16 مركزاً فى مؤشر "التعليم قبل الجامعى " في عام واحد"، متابعا: يسعدنى أن أشاركم نتائج "مؤشر المعرفة العالمى"، والذى تصدره منظمة UNDP الدولية، ولعلكم تتصفحون النتائج التفصيلية في الروابط المرفقة.
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: ولعله من الأخبار الرائعة أن نرى مصر تتقدم 16 مركزاً فى هذا المؤشر فى "التعليم قبل الجامعي" فى عام واحد بعد إطلاق نظام التعليم المصرى الجديد.
http://www.knowledge4all.com/ar/home
http://www.knowledge4all.com/ScoreCard2019.aspx?id=1&language=ar
مؤشر المعرفة العالمى
مصر فى مؤشر المعرفة العالمى
كانت هذه تفاصيل خبر طارق شوقى: مصر تتقدم 16مركزاً بمؤشر المعرفة العالمى بفضل نظام التعليم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.