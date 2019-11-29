شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير أولى رحلاتها من مطار القاهرة لمدينة هانزو الصينية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، أحدث خطوطها من القاهرة إلى مدينة هانزو بالصين، وذلك فى ضوء الاهتمام الكبير الذى تسلطه الشركة على التوسع بشبكة خطوطها كجزء من الاستراتيجية العامة لقطاع الطيران المدنى .

وصرح الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن أولى رحلات الشركة أقلعت اليوم الجمعة، من مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، إلى مدينة هانجشتو (هانزو) بالصين، وعلى متنها 260 راكبا، وذلك فى إطار التوسع فى السوق الأسيوى وتنشيطا لحركة السياحة الوافدة من مدن الشرق الأقصى، وتقديم أفضل الخدمات بأسعار تنافسية.

وأضاف الخولى، أنه من المقرر أن تسير مصر للطيران رحلتين أسبوعيا إلى هانجتشو الصينية مباشرة، بالإضافة إلى أن مصر للطيران تسير رحلة يوميا إلى جوانزو، و3 رحلات اسبوعيا إلى بكين .

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