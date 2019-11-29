شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج» تكرم 17 عاملاً لاجتيازهم البرنامج التدريبي للغة الإشارة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عدداً من العاملين بالشركة، ومنحهم شهادات تقدير، لاجتيازهم البرنامج التدريبي للغة الإشارة، للتعرف على كيفية التعامل مع الصم ‏وضعاف السمع.

وقال «بدري» إن البرنامج التدريبي حضره 17 متدرباً من مراكز خدمة ‏العملاء بجميع مراكز المحافظة، بهدف إعداد كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع الصم ‏وضعاف السمع، وللتعرف على مشكلات هذه الفئة والعمل على حلها، ولرفع الضغوط النفسية ‏عن الشخص الأصم، ولتأدية العاملين بمراكز خدمة العملاء مهامهم بشكل أيسر وبجودة ‏عالية.‏

وأكد رئيس مياه سوهاج أن الدورة التدريبية تناولت اختيار أهم الكلمات التي يتم من خلالها التواصل بين العاملين بمركز خدمة العملاء، والعملاء من الصم وضعاف السمع، في ‏الموضوعات والجمل والكلمات الخاصة بالعملاء.

اللواء مهندس محمد بدري محمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج يكرم عدد من العاملين بالشركة ويمنحهم شهادات تقدير

اللواء مهندس محمد بدري محمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج يكرم عدد من العاملين بالشركة ويمنحهم شهادات تقدير