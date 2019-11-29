شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: إزالة 3770 حالة تعدي على النيل خلال شهر نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال الإزالات على نهر النيل وفرعيه ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية، والتي تضمنت إزالة ( 3770 ) حالة تعدي على مدار شهر نوفمبر الجاري، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ عدد ( 854 ) إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ عدد (2237 ) على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ عدد (679) ازالة على منافع الصرف.

وتنوعت الإزالات تنوعت مابين مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة، وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

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وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام على مدار شهر نوفمبر بتنفيذ عدد (854) حالة تعدي على مجري نهر النيل شملت إزالة عدد (3) بمحافظة القاهرة وعدد (23) بمحافظة الجيزة وعدد (126) بمحافظة الغربية و(8) بمحافظة المنوفية وعدد (89) بمحافظة البحيرة وعدد (64) بمحافظة كفر الشيخ (191) بمحافظة الدقهلية وعدد (13) بمحافظة دمياط وعدد (8) بمحافظة بني سويف وعدد (146) بمحافظة المنيا وعدد (29) بمحافظة أسيوط وعدد (46) بمحافظة سوهاج وعدد (82) بمحافظة قنا وعدد (12) بمحافظة الأقصر وعدد (14) بمحافظة أسوان.ليصبح إجمالي ما تم ازالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 عدد (50062) حالة تعدي على مجري نهر النيل تتنوع ما بين مباني سكنية ومخالفات ردم بالمجري ومخالفات تلوث سواء بالصرف أو الاقفاص السمكية.

من جانبه أوضح المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الرى بأن القطاع قام بخلال نوفمبر الجاري بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات وأسفرت عن تنفيذ عدد (2237) إزالة شملت إزالة عدد (467) بمحافظة الغربية وعدد (340) بمحافظة القليوبية وعدد (221) بمحافظة دمياط وعدد (216) بمحافظة المنيا وعدد (196) بمحافظة الدقهلية وعدد (160) بمحافظة الشرقية وعدد (124) بمحافظة الإسماعيلية وعدد (93) بمحافظة قنا وعدد (111) بمحافظة أسيوط وعدد (67) بمحافظة البحيرة وعدد (56) بمحافظة الإسكندرية وعدد (47) بمحافظة اسوان وعدد (47) بمحافظة سوهاج وعدد (50) بمحافظة المنوفية وعدد (27) بمحافظة القاهرة وعدد (15) بمحافظة بني سويف.. ليكون اجمالى الازالات بقطاع الرى (135950) إزالة.

وفي سياق متصل أضاف المهندس خالد عبدالرحمن مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال شهر نوفمبر 2019 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت ( 679 ) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد ( 14) محافظات.. وقد تضمنت تنفيذ عدد (353) إزالة في نطاق إقليم شرق الدلتا بزمام محافظات (الشرقية بعدد ( 157 ) إزالة – الدقهلية بعدد (165) إزالة – دمياط بعدد ( 18 ) إزالة – القليوبية بعدد ( 13 ) إزالة ) )، إلى جانب تنفيذ عدد ( 97 ) إزالة في نطاق إقليم القناة وسيناء بزمام محافظة ( بورسعيد بعدد ( 97 ) إزالة )، وتنفيذ عدد (71) إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظة ( المنوفية بعدد ( 50 ) إزالة – كفر الشيخ بعدد ( 21 ) إزالة )، بجانب تنفيذ عدد ( 24 ) إزالة بإقليم غرب الدلتا بزمام محافظة ( البحيرة بعدد ( 24 ) إزالة ) بالإضافة لتنفيذ عدد (38) إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة ( المنيا بعدد ( 21) إزالة – بنى سويف بعدد ( 17 ) إزالة )، إلى جانب تنفيذ عدد (96) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظات ( أسيوط بعدد ( 82) إزالة- قنا بعدد (9) إزالة – سوهاج بعدد ( 2) إزالة- أسوان بعدد ( 3 ) إزالة ) .... هذا ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 بعدد ( 73032).