شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس دافئ على الأنحاء كافة نهارًا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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