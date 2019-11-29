تحرير 473 محضرا متنوعا وتنفيذ 1388 إزالة خلال حملات بأحياء القاهرة

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وصرح اللواء إيهاب عرفة مدير إدارة شرطة المرافق إن الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع إشكالها مستمرة بناء على تعليمات محافظ القاهرة وتتم وفقاَ لخطة تشمل انتشارها بكافة أحياء مناطق القاهرة الأربعة ومستمرة يوميا وعلى مدار فترتي اليوم صباحا ومساء لحين تحقيق أهدافها فى فرض الانضباط والنظام بالشارع القاهري والقضاء على كافة الظواهر السلبية ومعاقبة المخالفين لردعهم بالقانون بما يساهم في إعادة الوجه الحضاري للعاصمة.
وأكد أن جميع الحملات التي تمت شملت كافة المناطق الأربعة ففي المنطقة الشرقية شملت حى المطرية وحى مصر الجديدة وحى عين شمس وحى المرج وحى شرق مدينة نصر والشوارع والميادين الرئيسية والمناطق المحيطة بالمنشآت الهامة ودور العبادة .
كما شملت الحملة المنطقة الشمالية حي روض الفرج وحى الساحل وحى الزيتون كما شملت الحملة المنطقة الغربية حي الوايلى شملت كوبري غمرة والشوارع المحيطة وحى الموسكى شملت منطقة المسارح والشوارع المحيطة وحى الأزبكية وشملت الحملة الشوارع والميادين الرئيسية والمنشآت الهامة والحيوية بدور العبادة والمدارس ومحطات المترو كما امتدت الحملة المكبرة إلى المنطقة الجنوبية شملت حى المعادى وحى مصر القديمة وحى السيدة زينب وحى المعصرة شملت الورش والمحلات المخالفة بالمنطقة والشوارع والميادين الرئيسية والمناطق المحيطة بالمنشآت الهامة ودور العبادة.
وأكد اللواء إيهاب عرفة بأن الحملة المكبرة نتج عنها1388 إزالة إدارية 227 محضر إشغال طريق و93 محضر تلوث بيئي و49 محضر بائع متجول و3 محضر إعلانات و 93محضر إدارة بدون ترخيص و28 محضر غلق أدارى مؤكد على إن الحملة مستمرة لحين تحقيق أهدافها.
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