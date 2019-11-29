شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تؤكد توافر أدوية القلب والكبد وحقن الأنسولين بمستشفيات التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الصحة، ما تردد من أنباء عن نقص أدوية "القلب والكبد وحقن الأنسولين" بمستشفيات التأمين الصحى، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز فى أى من الأدوية الحيوية بمستشفيات التأمين الصحي أو المستشفيات الحكومية.

وشددت وزارة الصحة، على توافر جميع الأدوية بكافة المستشفيات، وأن مخزونها الاستراتيجى مُطمئن، ويكفى لمدة 6 أشهر، وأن جميع منافذ صرف وبيع الأدوية تخضع لعملية رقابة محكمة من قبل الوزارة.

وأوضحت الوزارة من خلال تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء قيامها من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بتوفير جميع الأدوية للمرضى بكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، لافتةً إلى أنها تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، وعند حدوث نقص في أي من الأدوية يتم العمل من خلال محورين، ‏الأول هو إزالة أسباب النقص لتوفيره، بينما يتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏‏

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