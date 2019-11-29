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الحكومة تؤكد توافر أدوية القلب والكبد وحقن الأنسولين بمستشفيات التأمين الصحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الصحة، ما تردد من أنباء عن نقص أدوية "القلب والكبد وحقن الأنسولين" بمستشفيات التأمين الصحى، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز فى أى من الأدوية الحيوية بمستشفيات التأمين الصحي أو المستشفيات الحكومية.

 

وشددت وزارة الصحة، على توافر جميع الأدوية بكافة المستشفيات، وأن مخزونها الاستراتيجى مُطمئن، ويكفى لمدة 6 أشهر، وأن جميع منافذ صرف وبيع الأدوية تخضع لعملية رقابة محكمة من قبل الوزارة.

 

وأوضحت الوزارة من خلال تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء قيامها  من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بتوفير جميع الأدوية للمرضى بكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، لافتةً إلى أنها تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص  في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، وعند حدوث نقص في أي من الأدوية يتم العمل من خلال محورين، ‏الأول هو إزالة أسباب النقص لتوفيره، بينما يتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏‏

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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