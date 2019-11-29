الارشيف / أخبار مصر

الصحة تنفى إصابة عدد من طلاب مدارس أسيوط بفيروس "سى"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تنفى إصابة عدد من طلاب مدارس أسيوط بفيروس "سى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء حول إصابة عدد كبير من طلاب المدارس بفيروس "سي" بمحافظة أسيوط،  مُؤكدةً أنه لا صحة لإصابة عدد كبير من طلاب المدارس بفيروس "سي" بالمحافظة، وأن الوضع الصحي بجميع مدارس محافظات مصر آمن تماماً، مُشددةً على اهتمام الدولة بالقضاء نهائياً على فيروس "سي" تماشياً مع الخطة القومية لمكافحة هذا المرض.

 

كما نفت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن رفض بعض مستشفيات الحميات بالمحافظات استقبال حالات الأطفال تحت سن 6 سنوات، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض أي مستشفى حميات استقبال حالات الأطفال تحت سن 6 سنوات، مُوضحةً أن جميع مستشفيات الحميات مفتوحة لاستقبال كافة حالات الأطفال، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وفي حالة وجود  حالات مصابة بأمراض أخرى خلاف "الحمى" يتم تحويلها مباشرةً للمستشفيات المتخصصة. 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تنفى إصابة عدد من طلاب مدارس أسيوط بفيروس "سى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا