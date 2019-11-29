شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تنفى إصابة عدد من طلاب مدارس أسيوط بفيروس "سى" والان مع تفاصيل الخبر
كما نفت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن رفض بعض مستشفيات الحميات بالمحافظات استقبال حالات الأطفال تحت سن 6 سنوات، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض أي مستشفى حميات استقبال حالات الأطفال تحت سن 6 سنوات، مُوضحةً أن جميع مستشفيات الحميات مفتوحة لاستقبال كافة حالات الأطفال، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وفي حالة وجود حالات مصابة بأمراض أخرى خلاف "الحمى" يتم تحويلها مباشرةً للمستشفيات المتخصصة.
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