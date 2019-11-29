الارشيف / أخبار مصر

الأرصاد ترد على شائعة تعرض مصر لأعاصير ونوات مع دخول فصل الشتاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد ترد على شائعة تعرض مصر لأعاصير ونوات مع دخول فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم تعرض مصر في الفترة القادمة لأعاصير ونوات شتوية خطيرة وذلك مع بداية دخول فصل الشتاء، تواصل المركز  مع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذى نفى تلك الأنباء تماماً.

 

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا صحة لتعرض مصر في الفترة القادمة لأي أعاصير أو نوات خطيرة، مُوضحاً أن الأعاصير لا تحدث إلا في المناطق الجغرافية المطلة على المحيطات، بينما تقع مصر في موقع جغرافي مختلف، حيث إنها محاطة ببحرين مغلقين، والبحر المغلق لا يحدث به أي أعاصير.

 

Advertisements

وأوضح رئيس الهيئة، أن فصل الشتاء يبدأ فى 23 من شهر ديسمبر المقبل، وقد تحدث تقلبات جوية مشابهة لما شهدته مصر خلال الأسابيع الماضية بسبب منخفض "قبرص"، وكذلك حين يأتى الشتاء فسوف يصاحبه حالات عدم استقرار على السواحل الشمالية للبلاد، لافتاً إلى أن التغيرات المناخية لا تحدث في مصر فقط، ولكنها موجودة في العالم بأكمله، وهى ناتجة عن الاحتباس الحرارى الذى غيّر الميزان الحراري فى الغلاف الجوى.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد ترد على شائعة تعرض مصر لأعاصير ونوات مع دخول فصل الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا