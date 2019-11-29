شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد ترد على شائعة تعرض مصر لأعاصير ونوات مع دخول فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم تعرض مصر في الفترة القادمة لأعاصير ونوات شتوية خطيرة وذلك مع بداية دخول فصل الشتاء، تواصل المركز مع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذى نفى تلك الأنباء تماماً.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا صحة لتعرض مصر في الفترة القادمة لأي أعاصير أو نوات خطيرة، مُوضحاً أن الأعاصير لا تحدث إلا في المناطق الجغرافية المطلة على المحيطات، بينما تقع مصر في موقع جغرافي مختلف، حيث إنها محاطة ببحرين مغلقين، والبحر المغلق لا يحدث به أي أعاصير.

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وأوضح رئيس الهيئة، أن فصل الشتاء يبدأ فى 23 من شهر ديسمبر المقبل، وقد تحدث تقلبات جوية مشابهة لما شهدته مصر خلال الأسابيع الماضية بسبب منخفض "قبرص"، وكذلك حين يأتى الشتاء فسوف يصاحبه حالات عدم استقرار على السواحل الشمالية للبلاد، لافتاً إلى أن التغيرات المناخية لا تحدث في مصر فقط، ولكنها موجودة في العالم بأكمله، وهى ناتجة عن الاحتباس الحرارى الذى غيّر الميزان الحراري فى الغلاف الجوى.