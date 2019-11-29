شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تنفى شائعة فرض زيادات جديدة على أسعار منتجات التبغ والسجائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول اتجاه وزارة المالية لرفع أسعار السجائر ومنتجات التبغ, تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أى زيادات جديدة على منتجات التبغ والسجائر.

وأوضحت وزارة المالية أن الأسعار الحالية لمنتجات التبغ والسجائر سواء المحلية أو الأجنبية ثابتة كما هى دون أى زيادات.