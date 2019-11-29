شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تنفى شائعة فرض زيادات جديدة على أسعار منتجات التبغ والسجائر والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت وزارة المالية أن الأسعار الحالية لمنتجات التبغ والسجائر سواء المحلية أو الأجنبية ثابتة كما هى دون أى زيادات.
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