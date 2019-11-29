شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترد على مزاعم توجيه مخصصات الإسكان الاجتماعى لصالح بناء السكن الفاخر والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتوجيه مخصصات وحدات بناء الإسكان الاجتماعي لصالح بناء الإسكان الفاخر، مُوضحةً أن الدولة ملتزمة برعاية البعد الاجتماعى للمواطنين من خلال توفير الإسكان الاجتماعى، وتمويله من موازنة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، دون حدوث أى تداخل مع تمويل مشروعات الإسكان الأخرى.
وفى ضوء حرص الدولة على توفير وحدات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل، فقد تم إطلاق برنامج "الإسكان الاجتماعى" عام 2014، بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وتحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة ومزودة بخدمات وبنية أساسية لمحدودي الدخل، وتقديم الدعم لجذب مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر في سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، حيث نجح البرنامج في التعاون مع 29 بنكًا وشركة للتمويل العقاري، بقيمة تمويل تصل إلى 27 مليار جنيه، وبإجمالي قيمة دعم تصل إلى 4,3 مليار جنيه.
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