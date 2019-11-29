شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تكشف حقيقة زيادة قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
وجاء قرار تحديد هذا اليوم لزيادة سعر التذكرة إلى 65 جنيهاً، بناءً على طلب عدد من الشركات السياحية والمدارس الخاصة، والتي ترغب في زيارة الحديقة يوم الإجازة، فضلاً عن إمكانية استغلال هذا العائد في تطوير الحديقة وتحسين خدماتها، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى دخول الحديقة في التصنيف العالمي لحدائق الحيوان.
كما نفت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد حول تراجع الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين هذا العام، أو انخفاض سعر الشراء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية للتراجع عن شراء محصول القمح من المزارعين هذا العام، مُوضحةً أن الحكومة ملتزمة بشراء محصول القمح هذا العام، وبسعر لن يقل عن العام الماضي، مُشددة على حرص الدولة على شراء القمح بأسعار تحقق هامش ربح مناسب للمزارعين.
ويعد القمح من المحاصيل الزراعية الأساسية في مصر، وتبدأ زراعته في شهر نوفمبر من كل عام، ليتم حصاده في شهر إبريل من كل عام، حيث يتم زراعة 3.2 مليون فدان تقريباً لتنتج نحو 9 ملايين طن قمح سنوياً بمتوسط إنتاجيه 18 إردباً للفدان تقريباً، وتحرص الدولة على صرف مستحقات المزارعين في فترة وجيزة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الزراعة تكشف حقيقة زيادة قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.