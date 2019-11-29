شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يتفقد أعمال تطوير مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أعمال تطوير وإحلال وتجديد بمستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العينى بمستشفيات جامعة القاهرة، للاطمئنان على حسن سير العمل وفقاً للجدول الزمنى المحدد للانتهاء من عملية الإحلال والتجديد بالمستشفى، وذلك بحضور ممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العينى ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور أحمد على مدير مستشفى الاستقبال والطوارئ.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوزير أشاد بسير الأعمال داخل المشروع، والجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من كافة أعمال الإنشاءات والتجهيزات والمرافق بالجودة المطلوبة، والتى تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعادة تجديد وتأهيل مبنى مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العينى، وذلك لتحسين الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، وتمكين المستشفى من استقبال الأعداد المتزايدة من مرضى الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة.

كما استمع الوزير لشرح تفصيلى حول آخر المستجدات فى أعمال التطوير بالمشروع، والذى يقدر بتكلفة إجمالية تصل إلى 181 مليون جنيه، بسعة 103 سرير بدلا من 35 سريراً، بالإضافة إلى تجهيز 5 غرف عمليات، وبنك للدم، ومعمل للتحاليل، وغرفة تعقيم، وصيدلية طوارئ، وقسم للأشعة، وجهاز رنين، و 2 جهاز CT، و3 أجهزة سونار، وقسم للعظام، وقسم للقلب والمخ والأعصاب، وبذلك ترتفع السعة الإجمالية للمستشفى إلى 450 سريراً.

جدير بالذكر أن أعمال التطوير والإحلال والتجديد بالمشروع بدأت منذ شهر يوليو الماضى بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومستشفيات جامعة القاهرة، لتوفير خدمة علاجية متميزة للمرضى، وكذلك تيسير حركة انتقال المرضى داخل مستشفى الطوارئ.