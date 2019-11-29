شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تكشف حقيقة ما تردد حول فرض رسوم سنوية على عقود الزواج وردها حالة الطلاق والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة أنه تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونياً، وذلك من خلال مرحلتين: المرحلة الأولى، والمتمثلة في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية؛ وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد، أما المرحلة الثانية فتتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونياً، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد
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