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التضامن تناقش مسودة معايير جودة الحضانات مع مديري المديريات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة ورشة عمل تناقش مسودة المعايير القومية لجودة الحضانات بمصر، وذلك خلال يومي 27-28 من نوفمبر الجاري، وبحضور كلاً من محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديري مديريات وزارة التضامن وأخصائيين الأسرة والطفولة ب 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

 

وقالت دينا عبد الوهاب، مستشار تنمية الطفولة المبكرة بالوزارة؛ أن مسودة المعايير تتضمن مجالات رئيسية وهامة لضمان جودة الخدمات المقدمة للطفل من عمر يوم وحتى 4 سنوات، كجودة البيئة الفيزيقية للحضانات، نهج التعلم والمناخ الداعم له، والقيادة والإدارة.

 

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يُذكر أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يعمل على صياغة معايير جودة تتوافق مع المعايير العالمية، وضع منهج تربوي محدث، تدريب وبناء قدرات ميسرات الحضانات التي تم تطويرها، كما يعمل على تعديل اللوائح والسياسات الخاصة بترخيص الحضانات، إضافة لتطوير القطاع الخاص وتشجيعه على التوسع في مجال الطفولة المبكرة.

 

 

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