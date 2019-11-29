شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يشاركون فى توجيه "رسالة سلام" الى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء وفى إطار تشجيع وتأهيل طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على الاندماج فى الأنشطة الدولية الكبرى شارك وفد من طلاب الجامعة يمثلون كافة الكليات فى فعاليات مهرجان (أطفال العالم يلتقون مصر 2019) والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بمشاركة أطفال 21 دولة حول العالم وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة وأضاف أن هذه المشاركة استهدفت فى المقام الأول منح طلاب الجامعة فرصة اكتساب الخبرات وصقل مهاراتهم فى مختلف المجالات وربطهم بما يجرى حولهم من أحداث كبرى تتسم بالطابع الدولى، كما يأتي ذلك أيضاً تنفيذاً لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 من خلال عدة برامج مقدمة لشرائح مختلفة من النشء الذين يمثلون مواطنى الغد

وأشارت الدكتورة ياسمين الكاشف مدير إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية والمنسق العام للتربية العسكرية الى أن أهمية مشاركة طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى هذا المهرجان تكمن فى أنه يهدف إلى تقديم رسالة سلام الى كافة أنحاء العالم يطلقها اطفال العالم من أرض مصر بالاضافة إلى مشاركة الأطفال في التوقيع على العريضة التي أطلقتها منظمة اليونيسيف والتي من المقرر ان يتم تسليمها لقادة العالم من أجل مطالبتهم بالالتزام بتنفيذ حقوق كل طفل والإقرار أن تلك الحقوق غير قابلة للتفاوض كما يهدف المهرجان إلى التواصل الفكري بين أطفال العالم بمختلف هواياتهم .

يذكر أن المهرجان أقيم فى قاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس وبحضور نخبة من الوزراء من بينهم: الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام واللواء خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى.. وتضمن المهرجان على مدى أسبوع العديد من الفعاليات للفرق المشاركة من بينها مجموعة من الورش الفنية والثقافية في الموسيقى والغناء والأداء الحركى وحلقة الطبول ومسرح عرائس ويوم رياضى وندوات عن السلام بالإضافة إلى مجموعة من الفاعليات الترفيهية والسياحية لمعالم القاهرة والجيزة.

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