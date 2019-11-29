شكرا لقرائتكم خبر عن سنن الجمعة.. دار الإفتاء توضح ما يستحب فعله اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دار الإفتاء المصرية أن هناك سننا يستحب على المسلم فعلها يوم الجمعة، اتباعا لسنة النبى صلى الله عليه وسلم، مثل الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب.

وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من خلال إنفوجراف هذه السنن وهى "الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك".