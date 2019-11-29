في بيان رسمي.. الحكومة تحسم الجدل بشأن رفع أسعار السجائر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اتجاه وزارة المالية لرفع أسعار السجائر ومنتجات التبغ.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي زيادات جديدة على منتجات التبغ والسجائر، مُوضحةً أن الأسعار الحالية لمنتجات التبغ والسجائر سواء المحلية أو الأجنبية ثابتة كما هي دون أي زيادات.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).​