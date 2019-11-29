مصر | مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية، لغز اختفاء طالبة بالمرج، أبلغ والدها بتغيبها عن المنزل، بعد استقلالها سيارة من دون لوحات معدنية في وقت متأخر من اليوم.

وورد بلاغ إلى قسم شرطة المرج، من "ممدوح. ع"، 50 عاما، موظف بهيئة النقل العام، يقطن بدائرة القسم، بتغيب ابنته "بسنت"، 21 عاما، طالبة في الفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، ولم يتهم أو يشتبه في أحد جنائيًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الفتاة أجرت اتصالا هاتفيا بوالدتها أثناء استقلالها مترو الأنفاق، بعد خروجها من الجامعة، وعقب ذلك أُغلقت هاتفها.

Advertisements

وفجرت التحريات، مفاجأة مدوية عن سبب اختفاء الفتاة، حيث أثبتت أن المتغيبة متزوجة من شخص، بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، وتم ضبطهما، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.