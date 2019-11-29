شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب عن غرب الإسكندرية.. تعرف على موعد ونقاط الانقطاع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الإسكندرية ، أنه جارى إصلاح خط رئيسى 1000 م، بأحد الخطوط الناقلة للمياه والمغذى غرب المدينة.
وأشار بيان صادر من شركة مياه الإسكندرية ، إلى أنه سيتم انقطاع المياه عن مناطق الدخيلة و العجمي و حتى الكيلو 21 غربا، وذلك اليوم الجمعة فى الساعة الثانية ظهرا وسيتم إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح.
وناشدت شركة مياه الإسكندرية أهالي مناطق غرب الإسكندرية بتدبير احتياجاتهم من المياه أو الاتصال على رقم 125 لتوفير سيارات لمياه الشرب.
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