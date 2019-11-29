83% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تشديد الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية ومنع الكيانات التعليمية الوهمية، أيد غالبية القراء تشديد الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية ومنع الكيانات التعليمية الوهمية. وأيد 83% من القراء تشديد الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية ومنع الكيانات التعليمية الوهمية، بينما عارض 17% من القراء تشديد الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية ومنع الكيانات التعليمية الوهمية.

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