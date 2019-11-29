شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل بيانات أهالى القرنة بالأقصر لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، مواصلة أعمال الحافلة الدعائية ثنائية الدور التابعة لمشروع التأمين الصحى الشامل، حيث تستقر الحفلة بساحة الشيخ الطيب، أثناء وعقب صلاة الجمعة، لاستكمال تسجيل بيانات أهالى مدينة القرنة ضمن المنظومة الصحية الجديدة.

وقال مسئولو مديرية الصحة بالأقصر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الحافلة الدعائية للتأمين الصحى الشامل، واصلت عملها بتوعية أبناء عدد من مناطق إدارة القرنة بمحافظة الأقصر، بضرورة التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك ضمن الخطة الإعلامية التوعوية التى أوفدها الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، ومدير مشروع التأمين الصحى.

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وكان قد بدأ العمل بالأتوبيس فى يوم 10 نوفمبر الجارى، أمام ساحة أبو الحجاج وعلى مدار يومين، ثم تواجد بمدينة أرمنت وحتى نهاية الأسبوع من داخل احتفالات دير مارجرجس الرزيقات بأرمنت.

وكان قد كشف الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد عن اكتمال البنية المعلوماتية والتكنولوجية للمنظومة، والتى أصبحت تمكن المنتفع من الحجز الإلكترونى، وقال السبكى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن منظومة الحجز الإلكترونية تشتمل على توجه المنتفع للوحدة أو المركز التابع له محل سكنه، ثم الحضور لدى موظف الاستقبال، على أن يظهر له بطاقة الرقم القومى ليستخرج الموظف الرقم الطبى الخاص بالمريض، لتجرى عملية الحجز السريع واختيار الطبيب المعالج، وبعد ذلك تتم عملية الكشف والفحص الطبى الشامل للمنتفع.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن الحجز ضرورى وإلزامى للحفاظ على الوقت وتقليل مدة الانتظار للكشف والفحص، وتابع: "يعقب الفحص صرف العلاج حال احتياج المريض لذلك".