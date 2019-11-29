بـ 10 آلاف جنيه "أرخص عمرة في مصر".. قائمة بالأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

انطلقت أولى رحلات العمرة للموسم الجديد 1441 هـ، وسط تفاؤل سياحي كبير بنجاح الموسم الجديد، بالتزامن مع بدأ التنفيذ الفعلي لبوابة العمرة المصرية، وتسجيل نحو 1833 شركة سياحة لها حق تنظيم العمرة.

أطلقت وزارة السياحة، الإثنين الماضي، أولى رحلات العمرة للعام الهجري الحالي 1441، وذلك في إطار الضوابط المنظمة لموسم العمرة التي وضعتها الوزارة، والتي تكفل قيام الوزارة بأداء دورها الرقابي لضمان حقوق المعتمرين المصريين وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم أثناء أداء المناسك إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية.

وطرحت شركات السياحة العاملة في الموسم إعلانات التسويق عبر صفحاتها على "فيسبوك" عن رحلات العمرة لجلب عدد أكبر من الراغبين في العمرة.

ويرصد "الخليج 365" أرخص أسعار العمرة ومنها:

ـ 10 آلاف جنيه سعر برنامج العمرة (باخرة) لمدة 15 يومًا 14 ليلة.

ـ 12 ألف جنيه سعر المستوى (البري) لمدة 15 يومًا 14 ليلة.

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ـ 13.5 ألف جنيه سعر المستوى (الاقتصادي) لمدة 15 يومًا 14 ليلة "طيران".

ـ 15 ألف جنيه سعر مستوى (4 نجوم) لمدة 15 يومًا 14 ليلة "طيران".

ـ 17.5 ألف جنيه مستوى (5 نجوم) لمدة 10 أيام 9 ليال "طيران".

ـ 21 ألف جنيه مستوى (5 نجوم مميز) لمدة 6 أيام 5 ليال، شامل الإفطار "طيران".

يذكر أن سعر برنامج رحلة "عمرة المولد النبوي" العام الماضي، كان يبدأ من 9 آلاف جنيه لرحلات البري، و11 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي، و12 ألف جنيه لمستوى 4 نجوم، و16 ألف جنيه لمستوى 5 نجوم، شاملة تذاكر الطيران.

من جانبها، طالبت غرفة شركة السياحة، الشركات المنظمة لرحلات العمرة توجيه ملفاتها للمراجعة على بوابة العمرة المصرية قبل تاريخ السفر بـ 72 ساعة على الأقل، حتى تتمكن الشركة من الحصول على الباركود التنظيمي لمعتمريها قبل السفر بوقت كاف حرصًا على إنجاح الموسم وراحة المعتمرين.​