"شبورة وبرودة".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس "الجمعة والسبت"، موضحة أنهما يشهدان استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث الطقس دافئ على جميع الأنحاء خلال ساعات النهار بارد ليلاً وفي الصباح الباكر.

قالت شاكر، لمصراوي، إن الرؤية الأفقية تقل نظرًا لتكون الشبورة المائية الموجودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق وخاصة الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية.

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وأضافت: "كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، دون وجود أي فرص لسقوط الأمطار، وحالة الرياح، معتدلة على كافة الأنحاء، أما حالة البحرين الأحمر والمتوسط فهما معتدلين تمامًا ومهيأ لكافة عمليات الصيد والملاحة وارتفاع الأمواج يتراوح من متر ونصف إلى مترين".

وأوضحت شاكر، أن متوسط درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري من 23-24، بينما تتراوح على سواحل الشمالية 22-23، فيما تتراوح على شمال الصعيد 24-25، بينما تتراوح على جنوب الصعيد 26-27، وتتراوح على جنوب سيناء 27- 28 درجة مئوية.

ونصحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، المواطنين بمتابعة النشرات الجوية باستمرار، وارتداء الملابس الثقيلة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح وخاصة للأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى تهدئة السرعات أثناء القيادة في الشبورة المائية في الصباح الباكر. ​