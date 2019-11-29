مصر | الأمن يضبط 49 "ديلر" و12 سلاح ناري بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن يضبط 49 "ديلر" و12 سلاح ناري بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية، وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 59 متهم، 3 تعاطي، 49 اتجار، وعثر على 1325 جرام مخدر الحشيش، 2317 أقراص مخدرة، 679 جرام هروين، 750 جرام استروكس، 170 جرام شادو، 300 جرام البانجو، 215 جرام البودر، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 11 دفاع عن النفس، بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم، 2 طبنجة عيار 9 مم، 7 فرد خرطوش محلى عيار 12 مم، 9 طلقة مختلفة الأعيرة.

وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة لتتولى النيابة العامة التحقيقات.