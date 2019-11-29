شكرا لقرائتكم خبر عن «تمريض الإسكندرية» تطلق «يدًا بيد.. نضع لشلل الأطفال حد» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة رشا فؤاد، القائم بعمل عميد كلية التمريض في جامعة الإسكندرية ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، إن الكلية بالتعاون مع المنطقة الروتارية ينظمان الاحتفالية السنوية للتوعية ضد مرض شلل الاطفال غدا السبت .
وأوضحت العميدة في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الاحتفالية هذا العام يتم تنظيمها تحت شعار «يدا بيد.. تضع لشلل الاطفال حد» حيث يشارك في الحضور كل من نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع الدكتور علاء رمضان ووكيل اول وزارة الصحة الدكتور علاء عثمان محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١ مصر الدكتور شريف والي.
ولفتت إلى انه تم تسجيل اخر حالة شلل اطفال مؤكدة في مصر عام ٢٠٠٤ اذ أصبحت مصر فيما بعد خالية تماما من مرض شلل الاطفال بحلول ٢٠٠٦، مشددة على استمرار الحملات القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال حفاظا على صحة أطفالنا.
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