شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعات الشتوية تحت مهجر "الزراعة".. ندوات إرشادية ومتابعة لتوريد الأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوى ، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة ، إن هناك لجان مرورية تعمل حاليا على متابعة محصول القمح والفول البلدى فى مرحلة الإنبات، بالإضافة إلى عمل ندوات إرشادية للمزارعين بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول الشتوى، والفحص المستمر لاكتشاف أى إصابة تؤثر على إنتاج المحصول لعلاجها.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية ، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، أن هناك لجان مرورية أيضا على زراعات البنجر ، وحث المزارعين على زيادة الإنتاج من جميع المحاصيل الاستراتيجية ، متابعا إن هناك تكليفات لـ28 من مديريات الزراعة ، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة الشتوية لجميع الزراعات خاصة زراعات القمح ، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا.

وتابع "الشناوى"، أن هناك متابعة دورية مع الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها الشهرية من الأسمدة لوزارة الزراعة لتغطية احتياجات الزراعات الشتوية ومرجعة حصتها الموردة ، والزمها باستكمال حصتها لتغطية احتياجات محصول الزراعات الشتوية.