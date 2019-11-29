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"المرشدين السياحيين" تدرس زيادة مستحقات أسرة العضو فى حالة وفاته لـ40 ألف جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن خطاب، أمين صندوق النقابة العامة للمرشدين السياحيين، إن قانون النقابة رقم 121 لسنة 1983، به عوار، حيث اشترط الدعوة لجمعية عمومية كاملة النصاب، لزيادة قيمة الاشتراكات السنوية للنقابة، مشيرا إلى أن قيمة الاشتراك مازالت حتى الآن 60 جنيها، و15 جنيها للكارنيه والدمغات، أى 75 جنيها فقط.

 

وأضاف خطاب، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن موارد النقابة تعتمد بشكل أساسى على الاشتراكات، وعائد تذكرة معبد أبو سمبل رغم عدم انتظام سدادها، مما يجعل موارد النقابة محدودة وضعيفة مقابل الخدمات التى تقدمها النقابة، لافتا إلى أن المرشد السياحى فى حالة وفاته تحت 60 عام تحصل أسرته على  11 ألف جنيه، وفوق الـ60 عام تحصل أسرته على 6 آلاف جنيه فقط، مشيرا إلى أن النقابة تدرس توصيلها إلى 40 ألف بعد الإنتهاء من عمل صندوق الكوارث والأزمات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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