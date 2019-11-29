شكرا لقرائتكم خبر عن "المرشدين السياحيين" تدرس زيادة مستحقات أسرة العضو فى حالة وفاته لـ40 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف خطاب، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن موارد النقابة تعتمد بشكل أساسى على الاشتراكات، وعائد تذكرة معبد أبو سمبل رغم عدم انتظام سدادها، مما يجعل موارد النقابة محدودة وضعيفة مقابل الخدمات التى تقدمها النقابة، لافتا إلى أن المرشد السياحى فى حالة وفاته تحت 60 عام تحصل أسرته على 11 ألف جنيه، وفوق الـ60 عام تحصل أسرته على 6 آلاف جنيه فقط، مشيرا إلى أن النقابة تدرس توصيلها إلى 40 ألف بعد الإنتهاء من عمل صندوق الكوارث والأزمات.
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