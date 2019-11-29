الأنبا كيرلس وليم يترأس اليوم القداس الختامى لـ"الصلاة من أجل الدعوات" بأسيوط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط اليوم الجمعة القداس الختامي للمسيرة الروحية "الصلاة من أجل الدعوات" التي انطلقت بالتزامن مع احتفالية تمتد لتسعة أيام في كافة الكنائس الكاثوليكية حول العالم. وأعدت لجنة الشباب والدعوات بأبرشية أسيوط الكاثوليكية برنامجًا حافلًا بالأنشطة يتضمن برنامج اللجنة للصلاة من أجل الدعوات، وحسب العادة السنوية، تنظيم أربعة لقاءات بمناطق الأبرشية، وذلك لإتاحة الفرصة لمشاركة جميع أبناء الأبرشية للصلاة في تلك المناسبة، وصلاة أبناء المنطقة الوسطى للأبرشية بكنيسة القديس أنطونيوس الكبير أمس الخميس. Advertisements وتختتم المسيرة الروحية للصلاة من أجل الدعوات باليوم النهائي صباح اليوم الجمعة بكاتدرائية أم المحبة الإلهية بمدينة أسيوط.

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