شكرا لقرائتكم خبر عن من يدير انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدث هام ينتظره الوسط القضائى خلال الأيام القليلة القادمة، وهى الانتخابات الكلية لنادى القضاة على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالى مدته القانونية المقررة فى اللائحة الداخلية لنادى القضاة.

وفى أى انتخابات يجريها نادى القضاة سواء كانت جزئية أو كلية، يكون المسئول عن إدارتها والمشرف عليها لجنة قضائية يتم تشكيلها بمعرفة مجلس إدارة النادى، وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية لنادى القضاة.

واللجنة المشرفة على الانتخابات هى المعنية بكافة خطوات ومراحل هذه الانتخابات وإدارتها، ويدير هذه الانتخابات لجنة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة ، وهذه اللجنة هى صاحبة القرار فى أى إجراء، وذلك بداية من تلقى أوراق الترشح ومرورا بتلقى الطعون والاعتراضات على المرشحين والفصل فيها، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية.

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وقبل بدء عملية الاقتراع تحدد اللجنة القواعد المتعلقة بعملية التصويت، والتى من بينها التأكيد على أن التصويت يكون بكارنيه النادى أو البطاقة الشخصية، وكذا تحدد مواعيد الاقتراع، ساعة بدايته وانتهائه، ولها أن تمد عملية الاقتراع لساعة أو اثنين بعد الموعد المحدد لانتهائه.

وتستمر مهام هذه اللجنة لما بعد غلق باب التصويت، حيث تقوم هى بإعلان نتائج الانتخابات.

ويبلغ إجمالي عدد المرشحين 74 مرشحا ، موزعين كالتالى ، 5 مرشحين على مقعد الرئيس، و 4 على مقعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة، و23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، و 23 على مقاعد المستشارين.

وتجرى انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019، وستتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.