شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الإعلام التركى تتفاقم.. توقف فضائيتين عن البث فى أنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، اضطرار فضائيتان في تركيا إلى الإغلاق وتسريح العاملين بسبب مشاكل اقتصادية، لتنضمان إلى العديد من وسائل الإعلام المتوقفة عن البث.

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أن قناة هلال الفضائية التابعة لمجموعة مصطفى إسلام أوغلو الإسلامية أعلنت توقفها عن البث، بعد مسيرة استمرت نحو 13 عاما.

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وقالت صحيفة زمان، إن قرار الإغلاق يأتي بعد أن سبق وقررت إدارة القناة تسريح العاملين كافة وإذاعة برامج مسجلة، حيث اتخذت كذلك قناة (TYT) الفضائية التركية التي حصلت على ترخيص البث قبل ثلاثة أشهر فقط القرار ذاته.

وأوضح الصحيفة التركية المعارضة، أن قناة (TYT) انطلقت في الخامس من أغسطس الماضي وضمت شخصيات بارزة كالمذيعين توركان فارول وأويكو جنكيز، وجاء إيقاف نشاطاتها بعد عجزها عن بلوغ مستوى الإعلانات المرتقبة، وتم تسريح 80 عاملاً بالقناة ووقف البث المباشر ومواصلة البث المسجل لفترة.