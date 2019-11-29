شكرا لقرائتكم خبر عن دارسة إخوانية: قيادات الجماعة أجبروا أبنائهم على حذف انتقادهم للإرهابية عبر السوشيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترفت دراسة إخوانية، بأن قيادات التنظيم جماعة الإخوان الإرهابية طالبت أبنائهم بحذف انتقادهم للجماعة من على صفحات على السوشيال ميديا سواء على الفيسبوك أو تويتر أو الانتقاد عبر برامج الفيديو.

وسردت الدارسة مجموعة اعترافات أبناء الإخوان الذين شعروا بالاغتراب داخل عائلاتهم والمنع الحاد من انتقاد التنظيم على العلن عبر مواقع التواصل وغيرها، وأن القيادات قد عُنّفوا أبنائهم لاستخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي [فيس بوك] في نقد الجماعة واستراتيجياتها وقادتها على العلن، بل في أوقاتٍ أُجبروا أن يمسحوا انتقاداتهم بعد كتابتها فورًا.

وقالت الدراسة المنشورة عبر المعهد المصرى للدراسات الذى يديره الهارب الإخوانى عمرو دراج :"يبدو أن وجود القيادة الحالية الجماعة الإخوان هي محل جدٍل واستنكار من فئة كبيرة من شباب التنظيم ممّا وقعوا فيه من أخطاء استراتيجية وعدم تقديم خطاب منطقي يُقنع الشباب المُستمع بِعُمق أزمة الجماعة فضلًا عن فشل القيادة الحالية في تجميع الصف مرةً أُخرى، مع التصويب على التجاهل والتعالي في الاعتراف بالأخطاء والتمسك المُميت بالمناصب الإدارية العُليا داخل الجماعة.