شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا بالخطين الأول والثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 7 معلومات عن المناقصة التى طرحتها الهيئة القومية للأنفاق أمام الشركات العالمية لشراء ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا لصالح محطات الخطين الأول والثانى وطبيعة هذه الماكينات. 1ـ الماكينات ستغطى كافة محطات الخطين الأول والثانى. 2ـ 20 يناير المقبل آخر موعد لتلقى وتقديم العروض والعطاءات الفنية والمالية من الشركات المتنافسية. 3ـ فحص وتحديد الشركة الفائز بالعطاء خلال الربع الأول من 2020. Advertisements 4ـ الماكينات ستساعد فى تقليل الزحام أمام شبابيك التذاكر بالمحطات. 5ـ مواصفات الماكينات الجديدة تعمل باستخدام البطاقات الائتمانية والعملات النقدية. 6ـ يمكن للراكب استخراج وشراء التذاكر من هذه الماكينات باستخدام العملات المعدنية والورقية والبطاقات الائتمانية الخاصة بالبنوك بجانب شبابيك التذاكر الموجودة بالمحطات. 7ـ يمكن للراكب شحن الكارت الذكى عبر الماكينات وكذلك شحن وتجديد الاشتراكات

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