مصر | "نشرة حوادث الخليج 365".. حكاية "بنت الأكابر" وتجديد حبس 5 متهمين في خلية الأمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نشرة حوادث الخليج 365".. حكاية "بنت الأكابر" وتجديد حبس 5 متهمين في خلية الأمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

إصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 15 عاملًا زراعيا، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمركز سمسطا جنوب غربى بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

إصابة 3 عمال صعقًا بالكهرباء في البحيرة

استقبلت مستشفي حوش عيسي المركزي بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، 3 عمال مصابين بصعق كهربائي أثناء عملهم بمنزل تحت الإنشاء بقرية نديبة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

بعد 11 حادث.. سقوط أخطر تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالإسكندرية

نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى الإيقاع بصاحب محل ومسجل خطر كونا تشكيلا عصابيا لسرقة شقق فى الاسكندرية وقدرت السرقات بمليونى جنيه.

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"بنت الأكابر".. حكاية مسنة عطفت على مكوجي فـ"حرقها حية" بالسيدة زينب

لم تكن تتوقع السيدة المسنة التي تقطن في السيدة زينب نجلة وشقيقة كبار أطباء مصر والتي عاصرت "بشوات مصر القديمة"، أن نهايتها ستكون مأساوية على يد مكوجي كانت تعطف عليه، هي الدكتورة هبة زوجة حفيد النقراشي باشا، والتي لازمتها السيرة الطيبة والعشرة الأصيلة لجيرانها طوال حياتها، بجانب أعمالها الخيرية في العديد من الجمعيات والمنطقة، لتنتهي حياتها بصورة وحشية على يد ذئب بشري، من أجل حفنة من الأموال.

تجديد حبس محمدين و"شقيق" ماهر في أحداث تجمهر وعنف

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل هيثم محمدين ومصطفى ماهر شقيق "احمد ماهر" وفتاة و٤ آخرين، في القضية رقم 741 لسنة 2019 أمن دولة عليا، لاتهامه بالتحريض والاشتراك في أحداث تجمهر وعنف.

تجديد حبس 5 متهمين بينهم فتاتين في "خلية الأمل"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل 5 متهمين بينهم فتاتان وطالب جامعي في القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ خلية الأمل التى تستهدف مؤسسات الدولة.

