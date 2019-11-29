تعرف على الجدول الزمنى لانتخابات نقابة أطباء الأسنان × 10 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، موعد فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى، خلال اجتماعه الأخير، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، ونصف مقعد النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية، ومجالسها. ويستعرض ”الخليج 365”، فى هذا التقرير الجدول الزمني للانتخابات: 1- فتح باب الترشح السبت 21 ديسمبر المقبل. 2- غلق باب الترشح يوم الإثنين 30 ديسمبر المقبل. 3- فتح باب الطعون يوم الأحد 5 يناير 2020. 4- غلق باب الطعون الخميس 9 يناير المقبل. Advertisements 6- فتح باب التنازلات بين المرشحين يوم الأحد 12 يناير 2020. 7- غلق باب التنازلات يوم الخميس 30 يناير المقبل. 8- إعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين، يوم الخميس 6 فبراير 2020. 9- التصويت بالانتخابات يوم الخميس 21 فبراير المقبل. 10- الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة، يوم الجمعة 27 فبراير المقبل.

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