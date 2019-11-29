شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. الجمعية العمومية العادية للنقابات الفرعية للزراعيين بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح خليفة لـ ”الخليج 365”، أن جدول الأعمال يتم تحديده من قبل كل نقابة فرعية وفق مطالب أعضائها واقتراحاتهم، بجانب مناقشة الميزانيات، وتقارير لجان النقابات والأمناء.
كانت هذه تفاصيل خبر الأحد.. الجمعية العمومية العادية للنقابات الفرعية للزراعيين بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.