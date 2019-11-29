شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. الجمعية العمومية العادية للنقابات الفرعية للزراعيين بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه من المقرر أن يتم عقد الجمعية العمومية العادية للنقابات الفرعية فى المحافظات، يوم الأحد، الأول من ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لها، فسيتم الدعوة للانعقاد الثانى يوم الأحد 15 ديسمبر 2020. وأوضح خليفة لـ ”الخليج 365”، أن جدول الأعمال يتم تحديده من قبل كل نقابة فرعية وفق مطالب أعضائها واقتراحاتهم، بجانب مناقشة الميزانيات، وتقارير لجان النقابات والأمناء. Advertisements

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