شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا فشلت حملات قنوات الإخوان التحريضية ضد مصر؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن سبب استمرار جماعة الإخوان فى تدشين حملات تحريضية ضد مصر هو أن الجماعة في موقف بائس ومثير للشفقة فهي عاجزة تمامًا حيال مجريات الأحداث في مصر حيث تجاوزتها الأحداث، ليس على المستوى السياسي فحسب بل على المستوى الأمني والتنموي والاقتصادى.

وأضاف الباحث الإسلامى لـ"الخليج 365" أن عمليات الإصلاح والتطور التى تشهدها مصر أكبر بكثير وأعلى من أن تطاله الجماعة بنقد أو تستطيع معه أن تناله بتشويه أو شائعات عبر قنواتها التحريضية التى تبث من تركيا، وهذا سبب فشل قنوات الجماعة الإرهابية فى التحريض ضد الدولة.

وتابع هشام النجار: الجماعة لا تملك إلا إطلاق تصريحات عشوائية تعكس أزمتها فقط وتعبر فقط عما تكنه من حقد وغيظ من النجاحات والتقدم على مختلف المستويات بمصر سواء الأمني أو الاقتصادي والتنموي.