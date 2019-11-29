التأمين الصحى الشامل: تخصيص مسئول لتحقيق رضاء المرضى وحل مشاكلهم بالمستشفيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولى منظومة التأمين الصحى الشامل، عن تواجد مسئول لرضاء المنتفعين بالمستشفيات والوحدات، للقيام بمساعدة المنتفعين بالمستشفيات وحل مشاكلهم. وأضافوا لـ"الخليج 365" أن مسئول رضاء المنتفعين يتواجد فى ساعات العمل الرسمية بالمستشفيات، ويقدم المساعدة بالتواصل السريع مع أطراف المنظومة. وأوضحوا أن أجهزة الـ"feed back" المتوفرة بالمستشفيات التابعة للمنظومة هامة لتقيم الحصول على الخدمة، كما أن موظفين رضاء المنتفعين يساعدون المرضى فى تقييم الخدمة بعد الحصول عليها.

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