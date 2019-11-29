شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يتجاهل الدعارة فى تركيا..ويدعو لاقتصاد حلال فى العالم الإسلامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى أصبحت فيه الدعارة فى تركيا كالماء والهواء بعد مشروع قانون تقدم به حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يسمح فيه بافتتاح بيوت الدعارة ، دعا الديكتاتور العثمانى الشعوب المسلمة فى العالم إلى اتباع النظام الاقتصادي الحلال البعيد عن الفساد أو ما يتنافى مع تعاليم الإسلام.

وفى تصريح يعكس مدى تناقض أردوغان مع نفسه كعادته ، أعرب "أردوغان" فى كلمة له مساء الخميس عن أمله، في أن تحقق القمة التى أطلق عليها اسم قمة الحلال والتى تهدف إلى التعاون بين الدول الإسلامية اقتصادياً إلى الاقتصاد الحلال.

جاء ذلك في رسالة للرئيس أردوغان، للمشاركين في قمة "حلال"الدولية، التي انطلقت، الخميس، في إسطنبول بمشاركة 70 دولة، وتستمر حتى 1 ديسمبر المقبل.

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وقال رئيس القمة، يونس أتي، في كلمته الافتتاحية، لأجل كافة الأجيال في كل أنحاء العالم، اجتمع اليوم ممثلو 70 دولة في العالم لانطلاق قمة الحلال الدولية.

تجدر الإشارة إلى ان حجم الاستثمار فى الدعارة بتركيا يبلغ 4 مليارات دولار، وأن هناك 15 ألف "بيت دعارة" فى تركيا مرخصا.