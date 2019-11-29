شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قضايا أمام "طاقة النواب" أبرزها تحويل وقود السيارات من البنزين إلى الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، خطة متكاملة خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، فيما يخص قطاع البترول، بإعتباره أحد القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها متابعة خطة الدولة لتحويل مصر لمركز محوري لتداول الطاقة.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز القضايا التي تضعها اللجنة في مقدمة أولوياتها علي النحو الآتي:

1- متابعة خطة الدولة لتحويل مصر لمركز محورى لتداول الطاقة.

2- متابعة الخطة الزمنية لوزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز الطبيعي لمختلف المحافظات علي مستوي الجمهورية.

3- التعرف علي الاليات التي تستخدمها وزارة البترول والثروة المعدنية في شراء البترول.

4- متابعة تنفيذ خطة الدولة بشأن تطوير ورفع كفاءة معامل تكرير البترول، ومناقشة سبل استغلال الطاقات الفائضة في هذه المعامل في صناعات البتروكيماويات.

5- بحث السبل والسياسات التي تعمل علي الاعتماد علي الايادي والعقول المصرية وجذب الشركات الوطنية للدخول في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز وذلك في ظل النجاحات التي حققتها بعض هذه الشركات خلال الفترة الماضية وإثبات قدرتها علي المنافسة المحلية والاقليمية.

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6- دارسة مدي إمكانية تطوير نماذج الاتفاقيات البترولية بالإضافة إلي بحث إمكانية تعديل اسعار توريد الغاز لمصر في الاتفاقيات التي سبق أن أبرمتها الدولة في فترات سابقة.

7- بحث وسائل الاحتفاظ بمستويات الانتاج من البترول والخام والغاز بمعدلات تتناسب مع الاحتياجات الفعلية في ظل الوضع الراهن.

8- مناقشة آليات إضافة السولار علي البطاقات الزراعية للمزارعين لدعمهم.

9- متابعة تنفيذ خطة الدولة في تحويل وقود السيارات من البنزين إلي الغاز الطبيعي.

10- بحث ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي واسطوانات البوتاجاز علي الرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.