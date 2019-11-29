تعرف على مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان × 7 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أسابيع من تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان بقدرة 50 ميجا وات، تمهيداً لتشغيل الخط بالكامل بقدرة 300 ميجا وات، يرصد ”الخليج 365” لقرائه أبرز المعلومات عن خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان: تبلغ قدرة المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان 50 ميجا وات . اجمالى قدرة المشروع إلى 300 ميجا وات فى المرحلة الثانية من المشروع . يضم خط الربط 300 برج على الأراضى المصرية . تبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع الربط الكهربائى مع السودان حوالى 56 مليون دولار التى تخص الجانب المصرى . من المقرر أن يتم تشغيل خط الربط مع السودان قبل نهاية العام الجارى . يسمح خط الربط مع السودان لمصر بالربط مع باقى الدول بأفريقيا وتقديم لهم ما يحتاجونه من الكهرباء . أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن الخدمة التى ستصل للسودان ستكون على أرقى مستوى و بأفضل جودة وفقاً للمعاير الدولية لأنها تمثل سمعة مصر .

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