أخبار × 24 ساعة.. فحص 110 آلاف طفل حديث الولادة بمبادرة علاج ضعف وفقدان السمع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. اعتماد جداول امتحان الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى.. والبداية 11 يناير جودة التعليم تدعو لتضافر الجهود لاعتماد 60% من المدارس وفق رؤية مصر 2030 التأمين الصحى الشامل: تسجيل 19 وحدة و6 مستشفيات ببورسعيد الصحة: فحص 110 آلاف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس لعلاج ضعف وفقدان السمع التضامن: اختيار أفضل العناصر من المشرفين لخدمة حجاج الجمعيات صور ..وزير التموين : استخدام تكنولوجيا المعلومات للتواصل مع المواطنين Advertisements أكاديمية الأوقاف تعلن قبول دفعة جديدة لتأهيل شباب الوزارة للقيادة وزارة الكهرباء تحتفل بتخرج 48 متدربا من دول حوض النيل وزير النقل يترأس وفد مصر باجتماعات الجمعية العامة للدورة 31 للمنظمة البحرية أكاديمية البحث العلمى تحتل المرتبة الثانية محليا ضمن أفضل المؤسسات البحثية بالعالم القوى العاملة: مبادرة "مفتش جديد" تصل سوهاج لتوحيد مفاهيم السلامة المهنية

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