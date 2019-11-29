شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ581 ألف طن بعد الاشتراطات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع حركة الصادرات الزراعية، حيث زادت صادر البصل والثوم إلى 582 ألف طن، خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 27 من شهر الجارى، وجارى الشحن والتصدير طبقًا للاشتراطات الجديدة.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن صادرات البصل والثوم شهدت زيادة ملحوظة، موضحا أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات الجديدة.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، أن هناك عدة شروط لتصدير البصل، تتمثل فى الالتزام بإجراء تحليل العينات واستيفاء الاشتراطات اللازمة فى مفارش البصل للحفاظ على المنظومة الرقابية وحماية الصادرات المصرية، وتعليمات مشددة لجميع الشركات المصدرة للبصل الطازج الالتزام بالفرز والتعبئة فى المحطات أو مراكز التعبئة المعتمدة والمؤكدة من الحجر الزراعى، موضحًا أن إدارة خدمة المصدرين كلفت لجان من مفتشى الحجر الزراعى لاعتماد محطات ومراكز تعبئة البصل الطازج، وكذلك تتولى فتح سجلات للمصدرين بهذه المحطات والمركز المعتمدة.