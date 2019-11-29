شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقس دافيء على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرضاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 16 24

شبين الكوم 15 24

طنطا 15 23

دمنهور 14 23

الإسكندرية 14 23

بلطيم 14 24

مطروح 13 22

السلوم 12 22

سيوة 09 21

بورسعيد 15 22

دمياط 15 22

الزقازيق 15 25

الاسماعيلية 15 25

السويس 15 25

العريش 14 22

رفح 14 22

رأس سدر 13 26

نخل 09 21

نويبع 19 25

طابا 18 23

كاترين 06 17

الطور 18 26

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 14 27

مرسى علم 17 28

الفيوم 15 24

بنى سويف 15 24

المنيا 13 24

أسيوط 11 25

سوهاج 13 25

قنا 12 26

الأقصر 12 26

أسوان 12 26

أبوسمبل 12 27

الوادى الجديد 09 27

شلاتين 17 28

ابو رماد 16 27

حلايب 20 26

رأس حدربة 20 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 33

المدينة 19 30

الرياض 16 27

المنامة 20 26

أبوظبى 20 28

الدوحة 20 27

الكويت 14 26

دمشق 05 18

بيروت 15 22

عمان 07 19

القدس 10 18

غزة 14 22

بغداد 11 23

مسقط 20 27

صنعاء 05 22

الخرطوم 20 34

طرابلس 13 22

تونس 13 22

الجزائر 10 19

الرباط 10 21

نواكشوط 18 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 08 15

اسطنبول 13 18

اسلام اباد 07 20

نيودلهى 12 24

جاكرتا 25 32

بكين -04 01

كوالالمبور 24 33

طوكيو 02 09

أثينا 14 21

روما 11 17

باريس 02 09

مدريد 11 13

برلين -01 07

لندن 01 07

مونتريال -09 -02

موسكو -02 03

نيويورك 01 09

واشنطن 03 10

