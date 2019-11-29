شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستخدم التموين تكنولوجيا المعلومات فى حل مشاكل المواطنين ورقابة الأسواق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية بالوزارة وجهاز حماية المستهلك بضرورة استخدام وتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات وتطوير التطبيقات الالكترونية اللازمة لسهولة التواصل مع المواطنين والتفاعل مع شكواهم وحلها فورًا.

"الْيَوْمَ السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا حول آليات وزارة التموين لاستخدام تكنولوجيا المعلومات فى حل شكاوى المواطنين:

١- سمحت الوزارة بتلقى التظلمات الخاصة ببطاقات التموين إليكترونيا

٢- التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن19588

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٣- استحداث خدمة رقم الواتس آب "المواطن رقيب" 01281661880 لتلقى شكاوى

٤- تفعيل خدمة الشاشات الإليكترونية كفروع لجهاز حماية المستهلك فى الميادين لتلقى الشكاوى

٥- استحداث خدمة سيارات الضبطية القضائية لمراقبة الأسواق