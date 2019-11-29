مصر | عاجل.. عودة "فتاة المرج".. وهذا هو السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عودة "فتاة المرج".. وهذا هو السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة الطالبة المتغيبة في منطقة المرج، شرق القاهرة، حيث كشفت التحريات أن الطالبة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة المرج"، متزوجة من أحد الأشخاص بتاريخ 30 أكتوبر الماضى، وتم ضبطهما، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشرته ابنة عم "بسنت ممدوح عبدالله"، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة المرج"، التي اختفت، وطالب ذويها رجال الأمن سرعة الكشف عن ملابسات اختفائها.

ويوثق الفيديو المتداول، اللحظات الأخيرة للفتاة من خلال كاميرات المراقبة قبل اختفائها.

يُذكر أن أسرة الطالبة "بسنت ممدوح عبدالله"، قدمت بلاغا لأجهزة الأمن يحمل رقم رقم 165 لسنة 2019 ، أكدوا فيه غياب الفتاة منذ خروجها للذهاب إلى جامعة حلوان داخل أحد السيارات الـ"ميكروباص"، ولم تعد حتى الآن.